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Cengiz Ünder: Herkesin ayağına sağlık

Fransa'ya karşı ikinci golümüzü atan ve galibiyetin mimarlarından biri olan Cengiz Ünder, maç sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.

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Maçı değerlendiren Cengiz, "Çok önemli bir galibiyet aldık, Dünya Şampiyonu'nu yendik. Tüm arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Elemelerde gol yemeden 3 galibiyet aldık, çok mutluyuz. Gol yemeden dünya şampiyonunu yendik." ifadelerini kullandı.

Attığı golü de değerlendiren Cengiz Ünder, "Gol sırasında o an sağ ayağıma denk geldi, güzel bir gol attım." diyerek sözlerini noktaladı.

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