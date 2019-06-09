Cengiz Ünder: Herkesin ayağına sağlık

Maçı değerlendiren Cengiz, "Çok önemli bir galibiyet aldık, Dünya Şampiyonu'nu yendik. Tüm arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Elemelerde gol yemeden 3 galibiyet aldık, çok mutluyuz. Gol yemeden dünya şampiyonunu yendik." ifadelerini kullandı.

Attığı golü de değerlendiren Cengiz Ünder, "Gol sırasında o an sağ ayağıma denk geldi, güzel bir gol attım." diyerek sözlerini noktaladı.