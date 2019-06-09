Cengiz Ünder: Herkesin ayağına sağlık
Fransa'ya karşı ikinci golümüzü atan ve galibiyetin mimarlarından biri olan Cengiz Ünder, maç sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.
Maçı değerlendiren Cengiz, "Çok önemli bir galibiyet aldık, Dünya Şampiyonu'nu yendik. Tüm arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Elemelerde gol yemeden 3 galibiyet aldık, çok mutluyuz. Gol yemeden dünya şampiyonunu yendik." ifadelerini kullandı.
Attığı golü de değerlendiren Cengiz Ünder, "Gol sırasında o an sağ ayağıma denk geldi, güzel bir gol attım." diyerek sözlerini noktaladı.
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