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Cengiz Ünder için iki sürpriz takım sıraya girdi

Roma'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Cengiz Ünder için Lyon ve Marsilya'nın devreye girdiği öğrenildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2017’de Başakşehir’den Roma’ya yaklaşık 15 milyon euro’ya transfer olan Cengiz Ünder için iki sürpriz takım İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
 
LYON VE MARSİLYA'NIN PARASI YETMEZ
 
Serie A’da oynadığı futbolla kısa süre içerisinde büyük çıkış yakalayan ve Roma taraftarlarının sevgilisi olan Cengiz Ünder için Lyon ve Marsilya’nın transfer teklifi yapacakları ortaya çıkarken, iki kulübün önereceği fiyat merakla takip edilmeye başlandı. 15 milyon euro’ya Roma’ya gelen ve şu anda piyasasını 50 milyon euro’lara kadar çıkaran süper yeteneğin Arsenal, Tottenham, M.City gibi devlerle adının anılmasının üzerine Marsilya ve Lyon iddiaları Roma ekibini de bir hayli şaşırttı.
 
Roma formasıyla toplamda 28 maçta forma giyen Cengiz Ünder 6 gol 7 asistlik bir istatistik ortaya koydu. Bu sezon ağır sakatlık sorunlarıyla uğraşan 21 yaşındaki oyuncu her ne kadar ivme kaybetse de Cengiz’in kalitesi ve potansiyeli Avrupa devleri tarafından yakından biliniyor.

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