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Spor

Cengiz Ünder oyundan atıldı, Lille kazandı

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde konuk ettiği Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in kırmızı kart gördüğü maçta Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Lille formasıyla sahadaydı.

3 Ekim 2021 Pazar 20:17 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 20:17
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Fransa Ligue 1'in 9. haftasında milli oyuncularımız sahne aldı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelede Lille, evinde Marsilya'yı konuk etti. Kıran kırana geçen karşılaşmayı Lille, 1-0 kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Lille'e galibiyeti getiren goller, 28. dakikada David ve 90+5. dakikada Weah'tan geldi. Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, Marsilya'da ise Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Cengiz Ünder, 24. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan ve kötü gidişatına dur diyen Lille, puanını 14 yaparak 8. sıraya yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Marsilya ise 14 puanla 5. sırada kaldı.

Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya evinde Lorient'i konuk edecekken, Lille Clermont deplasmanına gidecek.

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