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Spor

Cengiz Ünder performansı ile sınıfta kaldı!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder sahada olduğu süre boyunca etkili bir performans sergileyemedi ve taraftarları memnun edemedi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Cengiz Ünder performansı ile sınıfta kaldı!
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Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Cengiz Ünder, şimdiye kadar bekleneni veremedi..

Sarı lacivertlilerde 15 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.

Transfer olduğu günden bu yana taraftarların da performansını merak ettiği isimlerin başında gelen milli futbolcunun gösterdiği performans şimdiye kadar tatmin edici olmadı.

LUDOGORETS'E KARŞI VARLIK GÖSTEREMEDİ

İsmali Kartal, Ludogorets karşısında Cengiz'i 76. dakikada sahaya sürdü. Ancak 26 yaşındaki hücum oyuncusu, oyunda kaldığı kısa sürede hiçbir varlık gösteremedi.

Sadece 9 kez topla buluşan Cengiz, 6 pas denemesinin 4'ünde isabet sağladı, 3 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti ve hiçbir hücum aksiyonunda bulunamadı.

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