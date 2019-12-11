Cengiz Ünder Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı şoke etti!

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Serie A’da kötü günler geçiren ve Claudio Ranieri ile ligde kalmayı amaçlayan Sampdoria’nın Roma’dan 3 yıldız istediği, bu yıldızlar arasında Cengiz Ünder’in de olduğu ortaya çıktı.

FONSECA CENGİZ ÜNDER'E SOĞUK BAKIYOR

15.haftası geride kalan ligde sadece 12 puan toplayan ve Ocak ayına kadar Milan, Juventus gibi dev takımlarla karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samdoria’nın Roma’da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, orta saha oyuncusu Florenzi ve Brezilyalı stoper Jesus’u gözüne kestirdiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Cengiz için “Kendisini geliştirmek zorunda” açıklamaları yapan Fonseca’nın Sampdoria’ya vereceği yanıt merakla beklenirken, milli futbolcunun bu transferi kesinlikle istemediği bildirildi.

HALA İTALYANCA ÖĞRENEMEDİ İLETİŞİM PROBLEMLERİ YAŞIYOR

Geçtiğimiz sezon 33 maçta 6 gol 9 asistlik performansıyla parmak ısırtmasına rağmen gerek sakatlık problemleri yaşaması, gerekse 2 yıldır İtalyanca öğrenememesi Cengiz Ünder’i büyük sıkıntıya sokarken, 22 yaşındaki yeteneğin defansif anlamda kendisinin geliştirememesi Sampdoria’ya transfer ihtimalini bir hayli güçlendirdiği konuşuluyor.

Sampdoria’nın istediği 3 yıldızın bu sezon ki performansları…

Juan Jesus: 4 maç gol yok asist yok

Florenzi: 11 maç gol yok asist yok

Cengiz Ünder: 8 maç 1 gol