Cengiz Ünder, Roma'yı galibiyete taşıdı!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, deplasmanda Parma'ya konuk oldu. Başkent ekibi, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yıldızlaştığı maçta Parma'yı 2-0 mağlup etti ve üst üste 2. maçını kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Cristante ve 75. dakikada Cengiz Ünder attı. Cengiz, ilk golün de asistini yaptı ve takımının attığı iki gole de doğrudan katkı yaptı.

Bu sezon performansıyla büyüleyen Cengiz, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 gol ve 8 asiste ulaştı.

Bu sonucun ardından Roma, üst üste 2. maçını kazandı ve puanını 30'a çıkarttı. Parma ise 25 puanla 12. sırada kaldı.