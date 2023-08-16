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Spor

Cengiz Ünder transferi Roma'ya yaradı

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Roma'nın kasasına da hatırı sayılır miktarda para girecek. İşte detaylar...

Sabah16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Cengiz Ünder transferi Roma'ya yaradı
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Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Roma'nın kasasına da hatırı sayılır miktarda para girecek. Çünkü sarı lacivertliler, milli futbolcu için Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyecek. Bu paranın %20'sini Roma alacak. O da 3 milyon euro yani 90 milyon TL civarında bir para yapıyor.

ZİRVE CENGİZ'İN

Yerli oyuncuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunun sahibi Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder oldu. 26 yaşındaki futbolcu yurt dışında geçirdiği 6 sezonun ardından Türkiye'ye dönerken, sarı lacivertliler, milli yıldız için tam 15 milyon euro ödedi. Daha önceki rekor, 9 milyon euro ile Mehmet Topuz'daydı...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir.

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