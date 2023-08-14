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Spor

Cengiz Ünder ve Fred, Samandıra'ya ayak bastı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti.

IHA14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Cengiz Ünder ve Fred, Samandıra'ya ayak bastı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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