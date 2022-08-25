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Spor

Cengiz Ünder yola çıktı! Resmen geri dönüyor: Yılın transferi

Cengiz Ünder, İtalya'ya geri dönüyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in Atalanta ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Ağustos 2022 Perşembe 20:40 - Güncelleme:
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Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile anlaşamayan Cengiz Ünder, takımdan ayrılıyor. Fransız ekibinden ayrılacak olan Cengiz Ünder'in Serie A ekibi Atalanta ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

CENGİZ ÜNDER AYRILIYOR

Yeni sezona teknik direktör Igor Tudor ile başlangıç yapan Marsilya'da yaprak dökümü devam ediyor. Tudor'un anlaşamadığı isimlerden biri olan Cengiz Ünder, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız ekibi de Cengiz'in ayrılığına sıcak bakıyor.

İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Marsilya'dan ayrılığı kesinleşen Cengiz Ünder, İtalya'ya dönüyor. Milli yıldız Serie A ekiplerinden Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta ile anlaşmak üzere. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya ile şu ana kadar 3 resmi maça çıktı ve 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 125 dakika süre alan 25 yaşındaki milli yıldız, skora katkıda bulunamadı.

Star Gazetesi

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