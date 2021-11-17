Cengiz Ünder zirveye çıktı! İnanılmaz başarı

Star.com.tr 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:55 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:55

Fransa Ligue 1'de Marsilya'da adeta kendisini bulan Cengiz Ünder başarılı performansına devam ediyor. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmayı başaran milli futbolcu takımın pas alanında da etkisini gösterdi. Cengiz Ünder en yüksek pas oranına sahip oyuncu olurken yıldız ismi Matteo Guendouzi takip etti.

Cengiz Ünder Fransa Ligue 1'de son oynanan Clermont maçına damga vurmuştu. Galibiyet golünü getiren Cengiz Ünder çıktığı 11 lig maçında 4 atmayı başardı.

CENGİZ ÜNDER İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Cengiz daha önceki haftalarda da Fransa Ligue 1'de yayınlanan en iyi top sürme istatistiğinde zirvede yer almıştı. 15 dakikada bir dripling denemesi ile %56.5'lik bir başarı elde eden Cengiz Ünder takımının bu alanda da en başarılı ismi oldumuştu.



HOCASI SAMPAOLİ'DEN CENGİZ ÜNDER'E ÖVGÜLER

Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli oyuncusu Cengiz'e övgü dolu açıklamalar yapmıştı. Sampaoli'nin milli yıldız için sözleri şu şekilde:

"Cengiz Ünder'in inanılmaz teknik kalitesine hayran kaldım. Clermont'taki hedefinde yapmayı başardığı şey çok güçlü. Sol ayağıyla çözüm bulmak için sadece küçük bir alanı vardı. Ancak tüm bunlar, sezona mükemmel başlangıcını doğruluyor. Kafası karışıyor, çok çalışıyor. forvet olmak çok zor ve daha da fazlası Marsilya'da, bence Cengiz en iyi yaz transferimiz."

OCAK AYI BEKLENİYOR



Roma'dan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Marsilya milli futbolcu için sezon sonunu beklememe kararı almıştı. İtalyan gazeteci Filippe Biafora'nın verdiği bilgiye göre, Cengiz Ünder sezon öncesi ve Ligue 1'deki ilk maçlarda çok sayıda gol kaydetmeyi başardı. Bu nedenle Marsilya satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Sezon sonunu beklemeden transferi tamamlamak isteyen Marsilya yetkilileri şimdiden harekete geçti.