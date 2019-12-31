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Spor

Roma, Cengiz Ünder'in transferine onay verdi

İtalya Ligi takımlarından Roma'nın milli futbolcumuz Cengiz Ünder için gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.

Sporx31.12.2019  14:44 - Güncelleme: 31.12.2019  14:44
İtalya Ligi takımlarından Roma'nın devre arasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ayrılmasına izin vereceği iddia edildi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Roma'nın Cengiz Ünder'i satmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak Roma'nın 40 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki milli futbolcunun satışına onay vereceği belirtildi.


Roma, 2017 yılının yaz aylarında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Cengiz Ünder için 14 milyon 250 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı 75 maçta 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.


Roma'ya Monchi'nin sportif direktörlük döneminde transfer olan Cengiz Ünder'i isteyen en ciddi kulübün İspanyol futbol adamının sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla olduğu öne sürüldü. Monchi'nin Cengiz Ünder'i Sevilla'ya istediği belirtilirken, bayern Münih, Everton ve Manchester United'ın da milli futbolcuyu takip ettiği vurgulandı. 

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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