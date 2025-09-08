İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2647
  • EURO
    48,5268
  • ALTIN
    4836.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cengiz Ünder'den Beşiktaş açıklaması: Herkesin bildiği Cengiz'i tekrar göstereceğim
Spor

Cengiz Ünder'den Beşiktaş açıklaması: Herkesin bildiği Cengiz'i tekrar göstereceğim

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

HABER MERKEZİ8 Eylül 2025 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
Cengiz Ünder'den Beşiktaş açıklaması: Herkesin bildiği Cengiz'i tekrar göstereceğim
ABONE OL

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"HERKESİN BİLDİĞİ CENGO'YU TEKRAR GÖSTERECEĞİM"

"Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum. Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.