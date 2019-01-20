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Cengiz Ünder'den kötü haber geldi

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Cengiz Ünder, Torino maçında sakatlandı.

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İtalya futbol ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı Torino maçının henüz 5. dakikası dolmuşken sakatklanarak yerini El Shaarawy'ye bıraktı.

 

Roma'nın evinde 3-2 kazandığı maçın sonunda basına açıklamalarda bulunan Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz'in durumunun soruulması üzerine şu cevabı verdi; "Cengiz, kesinlikle bir süre takımın dışında kalacak" diyen Di Francesco sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir kas sakatlığı geçirdi ve uzun süre forma giyemeyecek"

Cengiz'in Atalanta ve Fiorentina maçlarında kesin olarak oynayamayacağı fakat Roma'nın kendi evinde oynayacağı Milan karşılaşmasında takıma geri döneceği öğrenildi.

 

Roma'da bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan Cengiz Ünder, forma giydiği 25 maçta 6 gol atıp 9 da asiste imza atmıştı.

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