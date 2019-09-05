Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı
Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkartıldı.
A Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı.
Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarılmıştır.”
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