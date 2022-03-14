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Spor

Cengiz Ünder'den Marsilya'da kariyer rekoru

Fransa Lig 1‘de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2'de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 14:11
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Marsilya, Fransa Lig 1'de deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Marsilya, bu sonuçla ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 50 puanla 2. sıraya yükseldi.

Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Marsilya kadrosuna katılan Cengiz Ünder, Brest deplasmanında takımının 4. golünü kaydetti. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız, kariyer rekorunu kırdı. Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol atan milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

Sezon sonuna kadar Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ünder, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla 43 karşılaşmada 9 gol atmıştı.

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