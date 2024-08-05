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Spor

Cengiz Ünder'e Katar'dan teklif!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Cengiz Ünder, Katar'dan gelen transfer teklifini geri çevirdi.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Cengiz Ünder'e Katar'dan teklif!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ayrılık raporu verdiği iddia edilen Cengiz Ünder'e bir kulüp daha talip oldu.

Katar basınında yer alan habere göre; Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin, Cengiz Ünder ile görüşme halinde olduğu ancak Cengiz Ünder'in gelen teklifi reddettiği kaydedildi.

MOURINHO YİNE 'GİTSİN' DEDİ

İtalyan kulübü Roma döneminde de kadroda düşünmediği milli futbolcuyu Fenerbahçe'de de planlarına dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun Cengiz Ünder'i gönderilecekler listesine koyduğu iddia edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı.

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