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Spor

Cengiz Ünder'e Premier Lig devi talip oldu

Roma, Cengiz Ünder'in bonservis ücretini belirledi.

02.01.2020  19:05 - Güncelleme: 02.01.2020  19:05


La Gazzetta dello Sport ve Calciomercato başta olmak üzere birçok kanakta yer alan haberlere göre; Roma, Cengiz Ünder için minimum 35 milyon euro bonservis ücreti belirledi. Paulo Fonceca'nın teknik direktörlük görevine gelmesi ve Henrikh Mkhitaryan transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz ile birlikte tüm tarafların transfer konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Roma'ya şu ana kadar 'resmi' bir teklif gelmezken, Cengiz Ünder için şu an girişimlerde bulunan tek kulüp Manchester United. Forvet hattına yetenekli isimler almak isteyen İngiliz devi, 22 yaşındaki Cengiz Ünder için nabız yoklamaya başladı.

BAŞAKŞEHİR, 7 MİLYON EURO KAZANACAK

2017 yazında 14.25 milyon euro bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için Başakşehir de bekleyişte. Oyuncun bonservisinde yüzde 20 hakkı olan Başakşehir, 35 milyon euro bonservis ödenmesi halinde 7 milyon euro gelir elde edecek.

Roma kariyerinde 59 Serie A maçına çıkan Cengiz Ünder, 11 gol atıp 7 asist yaptı. Bu sezon kas sakatlığı nedeniyle 15 Eylül'den 30 Ekim'e kadar forma giyemeyen Milli yıldızımız, bu sezon 10 maçta 1 gol atabildi.

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