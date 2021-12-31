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Spor

Cengiz Ünder'e sürpriz teklif! 20 milyon euro...

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için bonservisinin bulunduğu kulüp Roma Fransız kulübüne ilginç bir teklifte bulundu. Roma, Boubacar Kamara transferi için Cengiz Ünder ve Pau Lopez'in bonservislerinde indirime gitmeyi teklif etti. Transfer gerçekleşirse Roma'ya maliyeti tam 20 milyon euro olacak.

Star.com.tr31 Aralık 2021 Cuma 14:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 14:37
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder yeni takımına sezon başında kiralık olarak katılmıştı. Bonservisi Roma'da bulunan milli yıldız için ilginç bir teklif geldiği belirtildi. İtalyan basınına göre Roma, Marsilya'dan Boubacar Kamara'yı renklerine bağlamak için Cengiz Ünder ve Pau Lopez'in bonservislerinde indirime gitmeyi teklif ettiği öne sürüldü.

CENGİZ ÜNDER'İN ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Marsilya sezon başında milli futbolcuyu kadrosuna katarken sözleşmeye 8,4 milyon euroluk şartlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koydurtmuştu. Fransız ekip Boubacar Kamara transferi için İtalyan kulübünden gelen teklifi kabul etmesi halinde Cengiz Ünder daha düşük bir bonservis bedeline Marsilya futbolcusu olacak.

19 MAÇ 5 GOL 1 ASİST

Fransız ekibi Marsilya'da 19 maça çıkan Cengiz Ünder Ligue 1'de 14 maçta 4 atan milli yıldız Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta da 1 gol atmayı başardı. Cengiz, Fransa Kupası'nda da çıktığı 2 maçta 1 gol attı.

Star.com.tr

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