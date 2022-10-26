Resmen duyuruldu! Cengiz Ünder'i yıkan haber

Fransa Ligue 1'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon takıma Igor Tudor'un katılmasıyla birlikte zor günler geçiriyor. Yıldız oyuncu ile Tudor arasında en başından beri uyum yakalanamadı. Hırvat teknik direktör Cengiz Ünder'in yerine ocak ayı transfer döneminde transfer istiyor. Marsilya kulübü de transfer için arayışa başladı.

CENGİZ ÜNDER'E KÖTÜ HABER

Milli yıldız geçtiğimiz sezon Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya transfer olmuştu. Bu sezon da Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu kullanılarak takıma kazandırıldı. Ancak Marsilya'nın yeni teknik direktörü Tudor, Cengiz Ünder'i ilk 11'de oynatmak istemiyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan milli yıldız bu sezon Tudor'un farklı tercihlerine takıldı.

MARSİLYA PERFORMANSI

Marsilya ile geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Cengiz Ünder 13 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Tudor'un takıma katılmasıyla birlikte ilk 11'de düzenli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, bu sezon 15 maçın sadece 5'inde ilk 11 sahaya çıktı. Gol atamayan yıldız oyuncu 1 asist yaptı.

Star Gazetesi