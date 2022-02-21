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Spor

Cengiz Ünder'in bonservisi belli oldu! İşte o rakam…

Cengiz Ünder için Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz günlerde 40 milyon euroluk teklif ettiği öne sürülmüştü. Fransız medyası, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi. İşte detaylar…

Star.com.tr21 Şubat 2022 Pazartesi 22:21 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:21
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Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli yıldız için son olarak PSG devreye girmişti. Fransız devi yıldız orta saha için 40 milyon Euro bonservisi gözden çıkarırken oyuncunun değerini Fransız basını 20 milyon Euro olarak gösterdi.

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CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİ GÜNDEM OLDU

Bonservisi Roma'da bulunan genç oyuncu için Marsilya'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Fransız temsilcisine FIFA'dan transfer yasağı geldi. Yasağın ardından ise PSG, Cengiz Ünder için devreye girdi...

29 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST

Marsilya'nın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu sezon Fransız takımıyla çıktığı 29 resmi maçta 9 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

Star.com.tr

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