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  • Cengiz Ünder'in golü Marsilya'ya yetmedi! 1 puan...
Spor

Cengiz Ünder'in golü Marsilya'ya yetmedi! 1 puan...

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, sahasında Bordeaux ile 2-2 berabere kaldı. Marsilya'nın ilk golünü milli oyuncu Cengiz Ünder kaydetti.

DHA16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:07 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:07
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Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Olimpik Marsilya, Bordeaux'u konuk etti. 34'üncü dakikada Gerson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Marsilya 1-0 öne geçti. 41'inci dakikada Payet'in attığı gol ile Marsilya skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 51'inci dakikada Bordeaux, Pembele'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. 57'nci dakikada Oudin'in golüyle Bordeaux, skoru 2-2'ye getirdi. 73'üncü dakikada Cengiz Ünder, yerini Radonjic'e bıraktı. Marsilya'da Balerdi, 88'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında Marsilya deplasmanda Nice ile; Bordeaux ise sahasında Angers ile karşı karşıya gelecek.

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