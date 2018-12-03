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Cengiz Ünder'in İnter'e attığı gol olay oldu

Dün gece İnter ile oynanan maçta attığı golle bir kez daha dikkatleri üstünde toplayan Cengiz Ünder'i Arsenal takip etti.

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma ile İnter karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadeleye Cengiz Ünder damga vurdu. Ceza sahası dışında topla buluşan 21 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 25 metreden muhteşem bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Handanovic de topun havada yön değiştirmesi sonucu hareketsiz kaldı ve golü böyle izledi. Öte yandan Arsenal, temsilcileri de Cengiz Ünder'i izlemek üzere Roma - Inter maçındaydı. Football Italia'nın haberine göre; İngiliz ekibi bu transfer için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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