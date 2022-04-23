Cengiz Ünder'in rekoru Fransa'yı salladı! Herkes onu konuşuyor...

Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, kariyerinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Cengiz Ünder, 12 golle bir sezonda ağları en çok sarstığı sezonu yaşadı. Milli yıldız, başarılı performansıyla Fransa basınında gündem oldu.

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CENGİZ ÜNDER, KARİYER REKORUNU KIRDI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, bu sezon 12 gol attı. Milli oyuncu bu sayıyla en çok gol attığı sezonu yaşadı. Fransa basını, Cengiz Ünder'in kariyerinde en fazla golü Ligue 1'de atmasından övgü ile bahsediyor.

MARSİLYA, CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Marsilya, başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Cengiz Ünder'in bonservisini almak istiyor. Fransız ekibi, önümüzdeki yaz 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncunun bonservisini almak istiyor. Cengiz Ünder'in bonservisi ise İtalya Serie A ekibi Roma'nın elinde.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 41 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.