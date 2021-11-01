Star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 07:27 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 07:27

Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder fırtınası devam ediyor... Lig'in 12. haftasının son maçında Marsilya deplasmanda Clermont'un konuğu oldu. Fransız ekip sahadan 1-0 galip ayrılırken gol milli yıldız Cengiz Ünder'den geldi. 24 yaşındaki yıldız oyuncu ligde 4. golünü kaydetmeyi başardı.

CENGİZ ÜNDER: SAHADA GERGİN OLABİLİRİM AMA HAYATTA ÇOK SAKİNİM

Geçen yaz transfer döneminde Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya geçmişti. Fransa'da uyum sorunu yaşamayan yıldız oyuncu takımının en önemli isimlerinden birisi haline geldi. Fransız medyasına Clermont galibiyetinden sonra özel açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder: "Şu anda mutluyum, her şey yolunda gidiyor. Doğam gereği çok sakinim. Sahada gergin olabilirim ama hayatta çok sakinim. Destekçilerimiz ateşli, ama sorun değil. Bu stadyumda oynamak inanılmaz bir duygu . Hep ileriye sonraki oyunu bekliyoruz. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım daha uzun yıllar sürer"

13 MAÇTA 5 GOL

Milli yıldız Marsilya'da çıktığı 13 maçta 5 gol atmayı başardı. Takımın en etkili isimlerinden olan Cengiz Ünder için Fransız basını, "Oyunun içinde çok zeki ve belirli eylemlerde inatçı olmasına rağmen, Sampaoli tarafından uygulanan taktiklerin içini ve dışını tam olarak anladı . Çok yönlülüğü aynı zamanda ona bu hücum şemasında özgürlükler veriyor, koridor kadar sağ yarı alanı da işgal edebiliyor. Oyuncu karşısındaki rakibini çok zorluyor ve bire birde çalım yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor." yorumu yaptı.