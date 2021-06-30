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Spor

Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu! Sürpriz anlaşma

Milli futbolcu Cengiz Ünder Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer oluyor. Roma ile Marsilya Cengiz için anlaşmaya vardı. Kiralık olarak anlaşmaya varan Marsilya sezon sonunda Roma'ya 12 milyon euro ödeyecek. Öte yandan Marsilya, Cengiz Ünder ile birlikte Roma'dan kaleci Pau Lopez'i de 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.

Star.com.tr30 Haziran 2021 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:31
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Bonservisi İtalya Serie A ekibi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için Fransa Ligue 1'den Marsilya devreye girdi. Fransız kulüp SkySport'tan Angelo Mangiante'nin haberine göre 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaştı. Bir diğer yandan da Roma forması giyen kaleci Pau Lopez de Marsilya'ya transfer oluyor. Pau Lopez'i de kiralama yoluyla kadrosuna katmaya hazırlanan Marsilya 15 milyon euro satın alma opsiyonun da sahibi olacak.

ÇİFTE ANLAŞMA

İtalyanlar Marsilya'nın Roma'dan iki oyuncu Cengiz Ünder ve kaleci Pau Lopez transferini "Çifte anlaşma" başlığıyla duyurdu. Transferde son noktaya gelindiği belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Cengiz Ünder 2 gol 3 asist üretmişti.

Pau Lopez, bu sezon Roma'da toplam 34 maça çıkarken 21 kez ligde, 1 kez İtalya Kupası'nda ve 12 kez Avrupa kupalarında forma giydi.

Star.com.tr

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