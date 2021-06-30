Star.com.tr 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 20:31

Bonservisi İtalya Serie A ekibi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için Fransa Ligue 1'den Marsilya devreye girdi. Fransız kulüp SkySport'tan Angelo Mangiante'nin haberine göre 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaştı. Bir diğer yandan da Roma forması giyen kaleci Pau Lopez de Marsilya'ya transfer oluyor. Pau Lopez'i de kiralama yoluyla kadrosuna katmaya hazırlanan Marsilya 15 milyon euro satın alma opsiyonun da sahibi olacak.

ÇİFTE ANLAŞMA



İtalyanlar Marsilya'nın Roma'dan iki oyuncu Cengiz Ünder ve kaleci Pau Lopez transferini "Çifte anlaşma" başlığıyla duyurdu. Transferde son noktaya gelindiği belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Cengiz Ünder 2 gol 3 asist üretmişti.

Pau Lopez, bu sezon Roma'da toplam 34 maça çıkarken 21 kez ligde, 1 kez İtalya Kupası'nda ve 12 kez Avrupa kupalarında forma giydi.