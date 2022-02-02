Cengiz Ünder'in yıkıldığı an! Bu pozisyon sonrası her şey altüst oldu

Star.com.tr 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:11 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:48

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Fransa Ligue 1'de dün akşam 14. haftanın erteleme maçında Lyon'a konuk oldu. Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

Marsilya 10. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Xherdan Shaqiri ve 89. dakikada Moussa Dembele Lyon'a galibiyeti getiren golleri attılar.

CENGİZ ÜNDER KAÇIRDIĞI GOL SONRASI YIKILDI!

Kupa maçına Cengiz Ünder damgası! "Tehlikeli ama verimsiz" Bu sonuçla Lyon puanını 34'e çıkartarak 7. sırada yer alırken, 40 puanda kalan Marsilya ise 3. basamakta bulunuyor.

Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı Lyon maçında 86 dakika sahada kaldı ve yerini Arkadiusz Milik'e bıraktı. 68. dakikada çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşı kalan Milli futbolcu pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etti ancak topu dışarı attı. Cengiz Ünder kaçırdığı golle Marsilya'nın farkı ikiye çıkarma fırsatını harcarken, pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.

CENGİZ'E 4 PUAN!

Fransız basını Cengiz için 4 ile 5,5 arasında değişen puanlar verdi. İşte Cengiz Ünder'in performansı için yapılan yorumlar:

"CENGİZ ÜNDER VERİMSİZDİ"

Maxi Foot: "Cengiz Ünder Marsilya'nın sağ kanadında verimsizdi. Lyon'un sol kanadı Henrique'nin biraz gevşek oynaması Cengiz'e avantaj sağladı. Sağ bek Lirola ile iyi kombine oldu. Bununla birlikte ikinci yarıda kaçırdığı büyük gol şansı dışında çok tehlikeli değildi. (4 puan)"

"MARSİLYA HÜCUMUNA HAREKET GETİRİYOR"

Foot Mercato: "Türk futbolcu Marsilya hücumuna esaslı bir hareket getiriyor. 68. dakikada Lirola'dan harika bir pas alarak Lyon kalecisi Anthony Lopes'e karşı tek şutunu kaçırdı. 42. dakikada ise Lyon atağında savunmadaki çabası dikkate değerdi. 85. dakikada yerini Milik'e bıraktı. (4,5 puan)"

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"CENGİZ ÜNDER'İN PERFORMANSI TATMİN EDİCİ DEĞİL"

So Foot: "Sahada keskin ve sivri bir oyunu var ancak sağ kanattaki performansı tam anlamıyla tatmin edici değil. (5,5 puan)"

25 MAÇTA 8 GOL, 1 ASİST

Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak geldiği Marsilya'da bu sezon 25 resmi maça çıktı. 1983 dakika sahada kalan Türk futbolcu 8 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.