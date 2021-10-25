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Spor

Cengiz Ünder'li Marsilya, PSG ile berabere kaldı

Fransa Ligue 1'in 11. hafta maçında Marsilya, evinde Paris Saint-Germain ile 0-0 berabere kaldı. Marsilya forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başlarken, 78. dakikada oyundan alındı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:04 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:04
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Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki büyük maçta Marsilya, evinde PSG ile karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası sonunda gol olmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

PSG'nin 14. dakikada Luan Peres'in kendi kalesine yaptığı vuruşla bulduğu gol ve Marsilya'nın 21. dakikada Milik ile attığı gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Öte yandan PSG'de Hakimi, 57. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 78. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. Öte yandan Marsilya, 8 maç sonra PSG'den gol yemedi.

Bu sonucun ardından bu sezon 2. kez puan kaybeden ve ilk beraberliğini alan PSG, 28 puanla liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 10 puan kaybeden Marsilya ise 18 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligue 1'in 12. haftasında PSG, evinde Lille ile dev maçta karşılaşacakken, Marsilya ise Nice deplasmanına gidecek.

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