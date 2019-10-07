Cengiz’den Terim’e gönderme
Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’un annesi Raife Erdoğmuş’un cenaze töreni sonrası açıklamalar yapan Başkan Mustafa Cengiz, Terim’in “Ben konuşursam ceza alırım, ceza almayanlar konuşsun” şeklindeki sözleri ile ilgili görüşü sorulunca şu cevabı verdi:
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“Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması… Biz tabii ki hiçbir zaman Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak ‘Neden şu kişi ilk 11’de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?’ bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır” cevabını verdi.
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