Cengiz’in derbi karnesi vasat

Başkan Cengiz bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı çıktığı toplam 7 derbide 2 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1 mağlubiyet 4 de beraberlik gördü. Aslan’ın Başkanı, galibiyetlerinin ikisini de Beşiktaş’a karşı kendi sahasında alırken, yenilgisini de yine Kartal’a karşı deplasmanda yaşadı. Cengiz’in, Siyah-Beyazlılar’a karşı bir de beraberliği var.