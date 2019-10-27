Cengiz’in derbi karnesi vasat
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Vodafone Park’ta oynanacak maçla birlikte 8’inci kez derbi heyecanı yaşayacak.
- Star Spor
Başkan Cengiz bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı çıktığı toplam 7 derbide 2 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1 mağlubiyet 4 de beraberlik gördü. Aslan’ın Başkanı, galibiyetlerinin ikisini de Beşiktaş’a karşı kendi sahasında alırken, yenilgisini de yine Kartal’a karşı deplasmanda yaşadı. Cengiz’in, Siyah-Beyazlılar’a karşı bir de beraberliği var.
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