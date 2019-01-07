Cengiz’in son fiyatı 45 milyon sterlin

İTALYA Seri A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, performansıyla takdir toplamaya devam ederken, değerine de değer katıyor. Transferde adı Bayern Münih, Chelsea, Arsenal gibi dev kulüplerle adı anılan Cengiz’in bonservis bedeli dudak uçuklatıyor. İngiliz Daily Star Gazetesi, Arsenal’in milli futbolcu için teklifini 35 milyon Sterlin’e çıkarmasının ardından Bayern ve Chelsea geri adım atarken, Topçular’ın transferi sonuçlandırması bekleniyordu. Ancak Roma 35 milyon Sterlin’lik teklifi reddeti ve çıtayı 45 milyon Sterlin’e çıkarmaya karar verdi. Arsenal’in bu açıklama sonrası nasıl adım atacağı merak ediliyor.