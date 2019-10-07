Galatasaraylı yöneticiden kriz açıklaması

Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Cengiz - Fatih Terim gerilimiyle ilgili Twitter hesabından itiraf gibi bir açıklama yayımladı.

Yönetici Özüdoğru, "Yedi düvelle mücadele ederken elbette zaman zaman bu yolda iş kazaları olabilir. Unutulmaması gereken tek şey şudur; söz konusu Galatasaray ise hepimiz sadece onun hizmetindeyiz. Bizde kriz olmaz, biz büyük ailemizde her meseleyi çözer ve büyük aşkla mücadeleye devam ederiz!" ifadelerini kullanarak yaşanan gerginlikle alakalı itirafta bulundu.