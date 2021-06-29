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Spor

Cenk Ahmet Alkılıç Eyüpspor'da

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Cenk Ahmet Alkılıç'ı transfer etti.

AA29 Haziran 2021 Salı 00:49 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 00:49
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İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza töreninde konuşan kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, Cenk Ahmet'in kendisini kanıtlamış tecrübeli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Bize faydalı olacağına inandığımız bir transferi daha gerçekleştirdik. Hem Cenk Ahmet için hem de kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Cenk Ahmet Alkılıç'a 'Hoş geldin' diyor, kulübümüzde başarılar diliyoruz." denildi.

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