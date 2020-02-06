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Spor

Cenk önce Marco Silva'yı şimdi de Hodgson'ı gönderdi!

Cenk Tosun'un, Everton'a transferinden sonra hocası Sam Allardyce'ın görevine son verildi. Crystal Palace'a kiralanan 28 yaşındaki golcü benzer bir senaryo ile karşı karşıya kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından Ada ekibi, Roy Hodgson ile yollarını ayırmak üzere.

Aksam06.02.2020  10:29 - Güncelleme: 06.02.2020  10:29

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un yolunu tuttu. O dönem Mavililer'in başında ise Sam Allardyce yer alıyordu. 65 yaşındaki menajer, zaman zaman 28 yaşındaki golcüyü oyundan aldığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşanan bu gelişmeler ve takımın da ligi 8. sırada bitirmesinin ardından Allardyce'ın görevine son verildi.

Ardından göreve gelen Marco Silva ise Cenk'i kulübeye mahkum etmişti. Sezonun ilk yarısında Mavililer'de fazla forma şansı bulamayan Cenk, devre arasında ise Crsytal Palace'a kiralandı.

10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Yıldız futbolcu, Everton'da yaşanan senaryonun bir benzeri ile karşı karşıya kaldı. Londra ekibi, son 10 Premier Lig karşılaşmasında yalnızca bir kez galip gelebildi.

Alınan sonuçların faturası da menajer Roy Hodgson'a kesildi. 72 yaşındaki teknik adam ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. EURO2020 öncesi form tutmak için bu takımın yolunu tutan Cenk de gelişmeleri yakından izliyor. Öte yandan Crystal Palace bu hafta Everton deplasmanına gidecek.

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