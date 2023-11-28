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Spor

Cenk Özcan: Sakaryaspor maçını kazanarak telafi edeceğiz

Keçiörengücü'nde teknik sorumlu Cenk Özcan, Gençlerbirliği ile 1-1 eşitlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
Cenk Özcan: Sakaryaspor maçını kazanarak telafi edeceğiz
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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, 1-1 berabere biten Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cenk Özcan, "Ankara derbisine yakışan bir mücadele vardı." dedi.

Gençlerbirliği'ni hafta boyunca iyi analiz ettiklerini belirten Özcan, "Artılarını eksilerini çok iyi çıkardık. İkinci bölgede oyunu tutup, stoperlerin arasına yapacağımız koşullarla pozisyon bulacağımızı biliyorduk. Penaltı da öyle geldi." diye konuştu.

Bireysel hatadan gol yediklerini dile getiren Özcan, şunları söyledi:

"Ufak nüanslar futbolda her şeyi belirliyor. Ufak tefek hatalarımız zaman zaman başımızı ağrıtıyor. Bunların üzerinde çalışıp, inşallah çok daha farklı bir boyuta geleceğiz. Maçı son saniyede kaybedebilirdik de. Bir puanla evimize dönüyoruz. Buraya galibiyet için gelmiştik. Yarından itibaren Sakaryaspor maçına hazırlanacağız. Burada kaybettiğimiz 2 puanı, sahamızda oynayacağımız Sakaryaspor maçını kazanarak telafi edeceğimizi düşünüyorum."

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