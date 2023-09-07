İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,842
  • EURO
    28,7727
  • ALTIN
    1655.82
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cenk Özkaçar: Milli takıma ilk seçildiğimde ağladım
Spor

Cenk Özkaçar: Milli takıma ilk seçildiğimde ağladım

A Milli Takım oyuncularından Cenk Özkaçar, Eskişehir'de taraftarlarla buluştu. Milli futbolcu Cenk Özkacar iyi gidişatı sürdürmek için Ermenistan'ı mağlup etmek istediklerini vurguladı.

7 Eylül 2023 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Cenk Özkaçar: Milli takıma ilk seçildiğimde ağladım
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Cenk Özkaçar, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yapacağı maç öncesi kurulan "fan zone"da (taraftar alanı), taraftarlarla buluştu.

Geçen yıl ilk kez milli formayı giydiği anı unutamadığını anlatan Cenk Özkacar, "İlk kez milli takıma davet edildiğimde İzmir'deydim. Daha önce milli takımın diğer yaş kategorilerine çağrılmamıştım. Ümit Milli Takım'ın ardından A Milli Takım'a çağrılmıştım. Arkadaşlarım ve ailemden gelen mesajlar karşısında tüylerim diken diken oldu. İlk çağrıldığımdaki mutluluğumu ve gözyaşlarımı unutamıyorum." diye konuştu.

Cenk Özkacar, ailesinin kendisi için en büyük destekçi ve motivasyon kaynağı olduğunu aktararak, milli takımda kendisini en çok güldüren futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu dile getirdi.

Taraftardan maçın son dakikasına kadar kendilerini desteklemelerini isteyen 22 yaşındaki oyuncu, "Maçın gidişatına aldanmamalarını söylüyorum. Desteklerini arkamızda hissetmek, görmek istiyoruz. Biz de onlara güzel ve kaliteli bir maç izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkacar, maçı Türkiye'nin 2-0 kazanacağı tahmininde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.