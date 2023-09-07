Cenk Özkaçar: Milli takıma ilk seçildiğimde ağladım

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Cenk Özkaçar, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yapacağı maç öncesi kurulan "fan zone"da (taraftar alanı), taraftarlarla buluştu.

Geçen yıl ilk kez milli formayı giydiği anı unutamadığını anlatan Cenk Özkacar, "İlk kez milli takıma davet edildiğimde İzmir'deydim. Daha önce milli takımın diğer yaş kategorilerine çağrılmamıştım. Ümit Milli Takım'ın ardından A Milli Takım'a çağrılmıştım. Arkadaşlarım ve ailemden gelen mesajlar karşısında tüylerim diken diken oldu. İlk çağrıldığımdaki mutluluğumu ve gözyaşlarımı unutamıyorum." diye konuştu.

Cenk Özkacar, ailesinin kendisi için en büyük destekçi ve motivasyon kaynağı olduğunu aktararak, milli takımda kendisini en çok güldüren futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu dile getirdi.

Taraftardan maçın son dakikasına kadar kendilerini desteklemelerini isteyen 22 yaşındaki oyuncu, "Maçın gidişatına aldanmamalarını söylüyorum. Desteklerini arkamızda hissetmek, görmek istiyoruz. Biz de onlara güzel ve kaliteli bir maç izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkacar, maçı Türkiye'nin 2-0 kazanacağı tahmininde bulundu.