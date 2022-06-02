Cenk Özkaçar'dan transfer açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?

A Milli Futbol Takımı'nın genç futbolcusu Cenk Özkaçar, Faroe Adaları ile başlayacakları Uluslar Ligi'nde 6'da 6 yapmak istediklerini söyledi. Özkaçar gelişimini de Avrupa'da sürdürmek istediğini ifade etti.

Kariyerini Fransız ekibi Lyon'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın 21 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkaçar, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar, bu sezon değerlendirmesi ve gelecek planları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp geçtiğini belirten Özkaçar, "Kamp başladığından beri yoğun bir tempomuz var. Takım içerisinde birlikteliğimiz çok iyi düzeyde. Taktiksel anlamda da çalışıyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışında da mental anlamda çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Birlikte hareket ediyoruz. İnşallah her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"6'DA 6 YAPMAK İSTİYORUZ"

Faroe Adaları ile cumartesi günü oynanacak maç için ise milli futbolcu, "Ne olursa olsun FIFA sıralamasında grubumuzda olan takımlara göre daha önde olduğumuz gözle görünüyor. Ama sonuçta yaptığımız spor, futbol. Futbolda hiç kimseyi küçümsememek gerekiyor. Sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyin yüzde yüzünü yaparak grubumuzda başlangıçta Faroe Adaları olmak üzere 6 maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. 6'da 6 yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BELÇİKA LİGİ'NDE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİĞİM"

Geride kalan sezonu kendisi açısından değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, "Kiralık olarak Belçika'da Oud-Heverlee Leuven'da forma giydim. Orada devamlı oynamak ve sezonu milli takımlarla beraber 40 maçla tamamlamak beni çok mutlu etti. Kendi gelişimim adına da Belçika Ligi'nde çok şey öğrendiğimi ve kendi futboluma daha çok değer kattığımı düşünüyorum. İnşallah bunun meyvelerini başta A Milli Takım olmak üzere ve uzun vadede karşılığını alacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR PROJENİN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUM"

Gelecek seneki planları için ise başarılı defans oyuncusu, "Oud-Heverlee Leuven'de 1 yıllık kiralık sözleşmem vardı. Sözleşmem şu an bitti. 3 yıl Lyon ile kontratım bulunuyor. Lyon tarafı ile görüşmeleri menajerim sürdürüyor. Yeni sezon Lyon'un oyuncusu olarak öncellikle Lyon kampına katılacağımı düşünüyorum. Ama ardından ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Sadece kendi düşüncem değil, kulübüm ve menajerlerimin ortak düşüncesi doğrultusunda hareket etmeyi ve planlama yapmayı düşünüyoruz. Sadece iyi bir projenin içinde olmak istiyorum diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"ONLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nda aynı bölgede oynayan Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral için de konuşan Cenk Özkaçar, "Onlar uzun yıllardır Avrupa'da mücadele eden ve benim bölgemde oynayan isimler. Çok elit oyuncular. Onlardan öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da onların bana olan kısa süreçteki katkılarını da görebiliyorum. Onlardan çok şey öğrenip, kendimi daha iyi şekilde geliştireceğime inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Milli Takım'da yoga ve kayropraktik eğitimlerinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine genç futbolcu, "Sadece saha içinde taktiksel diziliş ve oyunsal anlamda değil, kendimizi saha dışında da geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni yöntemler; meditasyon, kayropraktik, hepimizin takım içerisinde de ilgiyle ve sevgiyle karşıladığı şeyler oldu. Çalışmalarımıza saha içinde de, saha dışında da en modern şekilde devam ediyoruz" diye cevap verdi.

"TAKIM İÇERİSİNDE ALMAN DİSİPLİNİ VAR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz'un oyun sisteminin nasıl olduğuyla ilgili sorulan soruya Özkaçar, "Hocanın oyun sistemi iyi. Tecrübeli bir hoca. Takım içerisinde Alman disiplini var. Hocanın oyun disiplinine de, kurduğu sisteme de güveniyorum. İnşallah o sistem yer alabilmek için çalışmalarıma devam edeceğim" şeklinde cevapladı.

"ŞU AN TÜRKİYE'YE DÖNMEK DÜŞÜNCELERİM ARASINDA DEĞİL"

Kariyerinde bu sene plan ve proje doğrultusunda ilerlemek istediğini söyleyen Cenk Özkaçar, "Kısa vadede değil daha çok orta vade, uzun vade planlar yapmak istiyorum. Öncellikle oynayabileceğim ve sürekli sahanın içerisinde bulunacağım bir proje olmak istiyorum" dedi. Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Kariyerime Avrupa'da en iyi şekilde devam etmek, gelişimimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.