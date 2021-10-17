Cenk Özkacar'ın da sahada olduğu maçta kaleci Rafael Romo'yu sağır ettiler!

Star.com.tr 17 Ekim 2021 Pazar 15:20 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:45

Belçika 1. Ligi'nde dün akşam oynanan Standard Liege - Oud-Heverlee Leuven maçı 2-2 eşitlikle sona erdi ancak maçta skordan çok saha dışı olaylar konuşuldu.

3D VAR FİYASKOSU! TAM 7 DAKİKA SÜRDÜ

Ev sahibi takım, 39. dakikada Abdoul Fessal Tapsoba ve 50. dakikada Denis Draguş'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. 52. dakikada ise maçta VAR fiyaskosu yaşandı! Standard Liege bu dakikada Draguş ile bir gol daha buldu ve skoru 3-0 getirdi ancak pozisyondaki ofsayt incelemesi tam 7 dakika sürdü ve gol iptal edildi. Belçika'da VAR tarafından ilk kez 3D teknolojisi kullanıldı ancak bu teknolojide ofsayt çizgisini çekmenin 7 dakika sürmesi tartışmalara neden oldu.

90+6 ve 90+9'DA GELEN GOLLER...

Star.com.tr'nin derlediği habere göre karşılaşmanın hakemi Kevin Van Damme, maçın sonuna 10 dakika uzatma ekledi. Son dakikalarda baskısını artıran Oud-Heverlee Leuven, 90+6'da Xavier Mercier ve 90+9'da Sory Kaba'nın attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu şekilde sona erdi.

KALECİ RAFAEL ROMO SAĞIR KALABİLİR!

Uzatma dakikalarında yenilen goller Standard Liege taraftarlarını çılgına çevirirken sahaya atılan bir yanıcı maddenin Leuven kalecisi Rafael Romo'nun çok yakınında patlaması sonucu Venezuelalı file bekçisi yaralandı. Romo'nun işitme kaybı yaşadığı ve maçtan sonra da rahatsızlığının devam ettiği bildirildi. 31 yaşındaki kalecide kalıcı bir hasar olup olmadığı pazartesi günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINDA ÖZÜR DİLEDİ

Leuven Teknik Direktörü Marc Brys karşılaşma sonrası yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi'nin kendilerinden özür dilediğini belirterek şunları söyledi:

"Daha fazla araştırma yapıldıktan sonra Romo'daki işitme hasarının geçici olup olmadığı veya daha fazla hasar olup olmayacağı belli olacak. Standart Liege Başkanı Bruno Venanzi'nin soyunma odamıza kadar gelip taraftarlarının sorumsuz davranışlarından dolayı kalecimizden özür dilemesini takdir ediyorum."

CENK ÖZKACAR DA SAHADAYDI

2-2 sona eren müsabakada, Fransa'nın Lyon takımından Belçika temsilcisi Oud-Heverlee Leuven'e kiralanan genç stoper Cenk Özkacar da forma giydi. 20 yaşındaki futbolcu geçen yıl Altay'dan Lyon'a transfer olmuştu. Bu sezon Leuven formasıyla 11 maça çıkan Cenk'in 2 golü bulunuyor.