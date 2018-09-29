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Cenk Tosun 55'te girdi 10 dakikada işi bitirdi

Cenk Tosun kendisi adına sezonun ilk golünü attı, Everton da Fulham karşısında 3-0 kazandı.

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İngiltere Premiere Lig'in 7. haftasında Everton ile Fulham karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton, 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Cenk Tosun, 55. dakikada Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Cenk'in oyuna girmesiyle birlikte gol perdesi de açıldı. 56. dakikada Gylfi Sigurdsson, Everton'ı öne geçirdi.

Cenk Tosun, 66. dakikada attığı kafa golüyle kendisi adına Premier Lig'de yeni sezonun ilk golünü attı.

Gylfi Sigurdsson, 89. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.

Everton, bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükseltti. Fulham ise 5 puanda kaldı. Everton, gelecek hafta Leicester'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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