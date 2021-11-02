Cenk Tosun, 7 ay sonra sahalara kavuştu

2 Kasım 2021 Salı 00:49 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:49

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığının ardından 7 ay sonra tekrar sahalara geri döndü.

Wolverhampton ile oynanan maçın kadrosun alınan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanmış ve sahalardan 7 ay uzak kalmıştı.

Başarılı forvet, sosyal medya hesabından Wolves maçının görselini de paylaştı.

Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, Ocak 2018'de 22.5 milyon euro karşılığı Beşiktaş'tan transfer olmuştu. Cenk Tosun, Premier Lig'de oynadığı 54 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı.