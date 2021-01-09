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Spor

Cenk Tosun attı, Everton turladı

Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un bir gol attığı İngiltere Federasyon Kupası maçında Rotherham United'ı uzatma devreleri sonunda 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 18:44 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:44
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Goodison Park'ta oynanan Federasyon Kupası 3. tur mücadelesinde Premier Lig takımı Everton, Championship ekibi Rotherham United'ı konuk etti.

Everton, 9. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, bu sezon Everton formasıyla ilk golünü attı. Konuk takım, 56. dakikada Matthew Olosunde'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

Mücadelenin 93. dakikasında Abdoulaye Doucoure'nin attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaşan Everton, Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Öte yandan Cenk Tosun'un 86. dakikada bulduğu bir gol ise Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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