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Spor

Cenk Tosun: Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok

Beşiktaş'ın Konyaspor'u penaltılarla geçtiği maçta geri döndüğü takımında ilk kez 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, mücadelenin sonrasında konuştu.

12 Şubat 2021 Cuma 00:27 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 00:27
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Tur atladıkları için mutlu olduğunu kaydeden Cenk, "Güzel bir başlangıç oldu. Yuvamı, arkadaşlarımı özlemiştim. 120 dakika maçın hakimiydik. Daha önce bitirebilirdik. Buraya bırakmamalıydık, 90 dakikada turu getirebilirdik. Pozisyonları değerlendiremedik. İlk maçımda galibiyetle döndüğümüz için mutluyum." dedi.

"BEŞİKTAŞ OLURSA, PARA KONUŞMAYA GEREK YOK"

Şampiyonluk için geldiğini söyleyen milli oyuncu, "Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa oynamak için geldim. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın için görüşleri sorulan golcü isim, "Sergen Yalçın ile ikinci dönemim. Gaziantep'te hoca ile çalışmıştım. Sergen Hoca çok tecrübelenmiş, çok üstüne koymuş. Taktiksel ve ikili ilişki anlamında... Beşiktaş'a dönmek bana da iyi geldi." diye konuştu.

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