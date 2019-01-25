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Cenk Tosun Crystal Palace yolunda

İngiltere Premier Lig'de Everton ile istediği süreleri alamayan Cenk Tosun'un Crystal Palace'a yakın olduğu iddia edildi.

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Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun'un imsi bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anılıyor.
 
İngiliz BBC'nin haberine göre Crystal Palace, Everton'da gözden düşen Cenk Tosun'u devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
 
BATSHUAYI İÇİN YER AÇIYORLAR
 
Bu transfer döneminde daha önce Oumar Niasse'yi Cardiff'e gönderen Everton'ın Cenk'i de göndererek Batshuayi transferi için yer açmak istediği kaydedildi.
 
BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN İSTİYORLARDI
 
Cenk Tosun, Beşiktaş forması giyerken de Crystal Palace'ın radarına girmiş ancak transfer o zamanlar gerçekleşmemişti.
 
Bu sezon çoğu maçta yedek kulübesinde başlayan Türk forvet, Everton ile 19 maça çıkarken 2 gol attı.

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