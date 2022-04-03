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Spor

Cenk Tosun dev rakamı elinin tersiyle itti! Herkes bu teklifi konuşuyor

Cenk Tosun'a sürpriz bir transfer teklifi geldi. Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi bu yaz soma erecek olan Cenk Tosun, Arap Yarımadası'ndan gelen 5 milyon euroluk teklifi reddetti. İşte detaylar...

Star Gazetesi3 Nisan 2022 Pazar 22:03 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 22:03
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Everton ile olan sözleşmesi bu yaz bitecek olan Cenk Tosun için şimdiden birçok transfer iddiası gündeme geliyor. Son olarak Cenk Tosun'un Arap Yarımadası'ndan gelen 5 milyon euroluk teklifi kabul etmediği öğrenildi.

CENK TOSUN'A ARAP YARIMADASI'NDAN TEKLİF

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen ve bu sezon yalnızca 3 maçta süre alabilen Cenk Tosun'un ismi şimdiden birçok takımla anılmaya başlandı. Son olarak 30 yaşındaki golcüye Arap Yarımadası'ndan 5 milyon euroluk teklif geldi. Ancak Cenk Tosun gelen teklifi kabul etmedi.

BU SEZON YALNIZCA 11 DAKİKA SÜRE ALDI

Cenk Tosun, bu sezon Everton formasıyla 3 resmi maçta yalnızca 11 dakika süre alabildi. Sezon sonu İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek golcünün kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

Star Gazetesi

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