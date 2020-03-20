Cenk Tosun: ''EURO 2020'nin ertelenmesine çok sevindim''

20 Mart 2020 Cuma 20:31 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 20:31

Milli oyuncu Cenk Tosun sakatlığı ve koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'un açıklamaları:

"Herkes evinde kalsın, bu virüsü inşallah en kısa zamanda beraber yenmemiz için herkes evde kalsın, aileleriyle vakit geçirsin. Zaten benim başka bir şansım yok şu an sakatlık nedeniyle."

"9-10 gün önce ameliyat oldum, zaten dışarı çıkmıyorum. İnşallah böyle, ailelerimizle güzel vakit geçirip, büyüklerimizi görüntülü arayıp, güzel vakit geçirelim."



"NETFİLİX İZLİYORUM"

Ameliyat güzel geçti. Tedavi süreci için haftada 3 gün fizyoterapist geliyor, tedavi yapıp gidiyor. Diğer günlerde buz yapıyorum, ailemle vakit geçiriyorum, Netflix izliyorum.

Burada durum farklı değil, dünyanın her yerinde aynı. İnşallah hep birlikte virüsün üstesinden geleceğiz. Biraz daha dişimizi sıkalım. Boş şeyler için dışarı çıkmayalım. İnşallah yakın zamanda bu virüsü yeneceğiz.



HER ŞEY ALLAH'TAN

Sakatlık için çok üzüldüm, 7-8 ay sahalardan uzak kalacağım. Her şey Allah'tan, vardır her şeyde hayır. Veren Allah, alan Allah. İnşallah bu süreçten daha güçlü dönmek için elimden geleni yapacağım.



Avrupa Şampiyonası için bir tweet attım, bazı yerlerde yanlış anlaşıldı. O kadar insan ölüyor, ben de çok üzgünüm ama Avrupa Şampiyonası benim için çok önemliydi. Herkesin emeği büyük ama benim de çok emeğim var turnuvaya gidilmesinde, 5 golüm var. Ağrılarımla oynadım. Gidemeyeceğim için çok üzülmüştüm, insanların ölümü beni çok üzse de şampiyonaya gidecek olabilmem beni mutlu etti.

