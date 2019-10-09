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Geçen sezon Sam Allardayce’la yolların ayrılmasından sonra Marco Silva ile anlaşmaya varan Everton tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

MOYES GERİ DÖNEBİLİR

Geçtiğimiz sezonu 8.sırada bitirerek tatminkar bir performans ortaya koyan Marco Silva’nın bu sezon 8 maçta sadece 2 galibiyet alması köprülerin atılmasına neden oldu. Milli futbolcu Cenk Tosun’a ligde sadece 36 dakika şans tanıyan Portekizli teknik adamla bağlarını koparmaya hazırlanan ‘Mavilerin’ ilk hedefinde David Moyes olduğu ifade edilirken, ikinci tercihin ise şu anda Pep Guaridola’nın yardımcılığını yapan Mikel Artena isminin gündeme getirildiği öğrenildi.

LİSTEDE MOURİNHO DA VAR

Listesinde Rafa Benitez, Jose Mourinho gibi isimleri de bulunduran Everton yeni hoca konusunda ince eleyip sık dokurken şu anda Bournemouth’u çalıştıran Eddie Howe’nin de adaylar arasında yer alması bir hayli dikkat çekti.