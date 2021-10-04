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  • Cenk Tosun: Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı
Spor

Cenk Tosun: Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı

Milli futbolcu Cenk Tosun, Sivasspor maçında Güven Yalçın'ın attığı golle ilgili olarak 'Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı.' diye konuştu.

4 Ekim 2021 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:33
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Güven Yalçın'ın Sivasspor filelerine gönderdiği gol sonrasında akıllar, 23 Kasım 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Benfica mücadelesine gitmişti.

Bu karşılaşmada Andreas Beck'in gönderdiği topu, ceza sahası kenarından vurduğu voleyle Portekiz ekibinin ağlarına gönderen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde o sezonun golünü kaydetmişti.

"ANILARIM CANLANDI"

Şu anda Everton forması giyen Cenk Tosun, Güven Yalçın'ın golüyle ilgili olarak Fanatik'e konuştu.

Yıldız forvet, "Beşiktaş maçlarını genelde takip ediyorum. Güven'in golünü de izledim. Muhteşem bir gol attı. Güven'in golünü görünce benim de anılarım canlandı" ifadelerini kullandı.

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