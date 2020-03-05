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Spor

Cenk Tosun: ''Hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor''

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Crystal Palace'ın sözleşmesini feshettiği Cenk Tosun'un kulübe geri döndüğünü duyurdu.

05 Mart 2020 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 20:25

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Crystal Palace'a kiralanmasının ardından sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takıma geri döndüğünü açıkladı.

Crystal Palace'a ara transfer döneminde kiralanan ve çıktığı 5 maçta 1 gol üreten 28 yaşındaki santrfor, antrenmanda dizinden sakatlanmıştı. Yıldız golcünün yaklaşık 7 ay sonra sahalara geri dönebileceği duyurulmuştu.

Everton, milli golcünün durumuyla ilgili olarak, "Diz çapraz bağlarından sakatlanan Cenk Tosun, gelecek hafta ameliyat edilecektir." açıklamasını yaptı.

Cenk Tosun, ameliyanın ardından Everton sağlık ekibinin kontrolünde tedavisini sürdürecek.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"

Tecrübeli santrfor oyuncusu, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sakatlığını atlatıp en güçlü şekilde geri döneceğini yazan Tosun, "Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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