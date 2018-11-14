Cenk Tosun Lucescu'yu yere göğe sığdıramadı: Hocamızın güzel bir futbol felsefesi var

Türkiye A Milli Takım futbolcuları Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç maçı öncesinde konuştu.

Milli Takım'ın golcü ismi Cenk Tosun, şu sözleri kullandı;

Gruptaki son maçımız, bu maç bizim için çok önemli. Bu ligde kalmak da önemli. İsveç maçından 3 puan alıp bu ligde kalmak istiyoruz. İsveç'i daha önce yendik, yine yenebiliriz. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum, hocamıza güveniyorum, 3 puan alıp bu grupta kalmak istiyoruz.

Herkesin dört gözle beklediği bir şey burası. Hocamızın çok iyi ve güzel bir futbol felsefesi var. 1,5 senedir birlikteyiz ve istediklerini anlıyoruz, sahaya yansıtmak istiyoruz. Yeni bir yapılanmaya başladık, herkes zaman versin bize. Göze hoş bir futbol oynuyoruz, topun hakimi oluyoruz, gole çevirmede sorunlarımız olabiliyor. Hocanın felsefesinin oturttuğumuz anda bu milli takımın önü çok açık.

''BURADAKİ ATMOSFER ÇOK FARKLI''

Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ise şöyle konuştu;

Bir süreye ihtiyacımız var. Rakiplerimiz en azından 5-6 yıldır birlikte oynayan rakipler. Oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Çoğumuz ligden birbirini tanıyor. Burası çok farklı, atmosfer çok farklı.

(Sporx)