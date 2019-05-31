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Cenk Tosun milli takımın kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun aday kadrodan çıkarıldı.

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Milli Takım'da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı.

Yıldız futbolcunun sakatlığından dolayı yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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