Cenk Tosun milli takımın kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun aday kadrodan çıkarıldı.
Milli Takım'da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı.
Yıldız futbolcunun sakatlığından dolayı yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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