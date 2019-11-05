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Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu'

Everton - Tottenham maçında Andre Gomes'in ayağı kırıldı. 90+7'de takımının beraberlik golünü atan milli futbolcumuz Cenk Tosun, ayağı kırılan takım arkadaşının yardımına koşan ilk isim olurken, 'Gomes şoka girmişti. Gözleri çok büyümüştü, ağlıyor ve çığlık atıyordu' ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın Portekizli oyuncusu Andre Gomes'in, 79. dakikada Heung-Min Son'un müdahalesi sonrasında sağ ayak bileği kırıldı. 
 
Pozisyon sonrası Cenk ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşını tutamayan oyuncular oldu. Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, ayağı kırılan takım arkadaşının yardımına koşan ilk isimdi...  
 
Cenk o anları İngiliz basınına anlattı: "Gomes şoka girmişti. Gözleri çok büyümüş, ağlıyor ve çığlık atıyordu. Onu tutup sadece sakinleştirmek için konuşmaya çalıştım. Hepimiz çok üzgünüz."
 
Milli golcümüz maçtan sonra da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız.”
 
Pozisyonun ardından kırmızı kart gören Heung-Min Son, Andre Gomes'in ayağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan milli futbolcumuz Gomes'in ardından Heung-Min Son'u da teselli eden ilk isim oldu. 
 
 
AMELİYAT EDİLDİ
 
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında Son Heung-min'in müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes'in ameliyatı başarılı geçti.
 
Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes'in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi. Tottenham karşısında Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı. 
 
CENK TOSUN İÇİN NE DEDİLER?
 
Daily Mail: Cenk dramatik 1 puanın kahramanı oldu
 
Guardian: Cenk geç kalmış bir hamleydi ama işini yaptı
 
The Sun: Kötü gecede Tosun 97'de takımını kurtardı
 
Mirror: Tosun sonunda kendini gösterdi

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